Iğdır coştu

Trendyol 1. Lig'de çıkışa geçen Iğdır FK, bu çıkışını Manisa'da da sürdürdü. 1. Lig'de 28. haftanın açılış maçında Manisa'ya konuk olan yeşil-beyazlılar, düşmeme mücadelesi veren rakibini 1-0 mağlup etmeyi başardı. 18'de Iğdır, maçtaki en ilginç pozisyonda iki kez direğe takıldı. İlk yarı golsüz sona erdi. İkinci yarıda 74'te Iğdır aradığı golü buldu. Sol kanatta topu alan Regattin, topu penaltı noktasına doğru gönderdi. Manisa savunmasından seken top, ceza sahası içi sol çaprazda Muammer'in önünde kaldı. Muammer'in sağ ayağıyla yerden ayak içiyle yaptığı vuruşta top filelerle buluştu ve Iğdır üst üste 2. kez kazandı. Düşme hattındaki Manisa ise 3'te sıfır çekip taraftarlarını üzdü.