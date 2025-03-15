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A.Gücü Iğdır’a bilendi
Lider Kocaeli ile deplasmanda berabere kalan A.Gücü, bugün sahasındaki Iğdır maçında 3 puan hedefliyor. Son iki maçtır mağlubiyet yüzü görmeyen sarı-lacivertliler, 2 puan üzerinde yer alan rakibini yenerek hem üstünde yer almak hem de bir an önce alt taraftan uzaklaşmanın planlarını yapıyor. Başkent ekibi kazanarak, Süper Lig yolunda play-off için iddiasını sürdürmek amacında.
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