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Gençler 102 yaşında
Gençlerbirliği, kuruluşunun 102. yılını kutluyor. Başkent ekibi, sosyal medya hesaplarından kuruluşunun 102. yılı dolayısıyla video yayımladı. Videoda "En büyük hayranlığımız, en derin tutkumuz, en heyecan verici yolculuğumuz, en vazgeçilmez alışkanlığımız, Gençlerbirliği'miz bizi yıllardır aynı ateşin başında buluşturuyor, başkentin gençlik ateşi tam 102 yaşında" mesajı seslendirildi.
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