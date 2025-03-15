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Dadaşlar hazır kıta
Trendyol 1. Lig'de yarın Amed'e konuk olacak Erzurumspor, mutlak 3 puan hedefliyor. Keçiörengücü galibiyeti ile yeniden zirve yarışında iddiasını ortaya koyan Dadaşlar, Amed deplasmanından da son derece umutlu. Galibiyetin verdiği moralle Amed'e hazırlanan mavi-beyazlılarda gülen yüzler, adeta baharın müjdecisi oldu. Erzurum ekibi, kritik karşılaşma için bugün Diyarbakır'a hareket edecek.
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