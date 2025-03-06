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Haberler TFF 1.Lig Fırsat tepti

Fırsat tepti

Süper Lig’e çıkma mücadelesi veren Keçiörengücü, iki kez öne geçtiği maçta Esenler Erokspor ile 2-2 berabere kaldı

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2025 Perşembe 06:50
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Fırsat tepti

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Keçiörengücü ile Esenler Erokspor karşı karşıya geldi. Aktepe Stadı'nda oynanan mücadelede Keçiörengücü ile Esenler Erokspor 2-2 berabere kaldı. Keçiörengücü'nün golleri 39. dakikada Francis Ezeh ve 85. dakikada Mame Diouf'tan geldi. Konuk ekip Esenler Erokspor'un gollerini ise 73. dakikada Benhur Keser ve 90+1. dakikada Junior Fernandes kaydetti. Bu sonuçla birlikte Keçiörengücü, ligde 3 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. Esenler Erokspor ise ligde 4 maçtır galip gelememiş oldu.

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