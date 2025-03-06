Adana umutlandı

Trendyol 1. Lig'de 28. hafta maçında Şanlıurfaspor ile Adanaspor karşı karşıya geldi. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada kazanan 2-1'lik skorla Adanaspor oldu. Şanlıurfaspor, maçın 14. dakikasında Chukwuma Akabueze'nin golüyle maçta 1-0 öne geçti. Adanaspor, 33. dakikada Endri Çekiçi'nin penaltıdan attığı golle durumu 1-1 yaptı.

ÇEKİCİ'DEN 1 GOL, 1 ASİST

İkinci yarıya etkili başlayan turuncu beyazlılar, 50. dakikada Fatih Kurucuk'un golüyle 2-1 öne geçti. İlk golü atan Endri Çekiçi, ikinci golün asistini yaptı. Bu galibiyetin ardından Adanaspor puanını 27'ye yükseltti. Şanlıurfaspor 33 puanda kaldı. Ligde gelecek hafta Şanlıurfaspor, Iğdır FK'ya konuk olacak. Adanaspor, Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.