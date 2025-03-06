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Haberler TFF 1.Lig Adana umutlandı

Adana umutlandı

Trendyol 1. Lig’in 28. haftasında Adana, deplasmanda düşme hattındaki direkt rakibi olan Şanlıurfaspor’u 2-1 mağlup ederek ligde kalma yolunda umutlandı

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2025 Perşembe 06:50
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Adana umutlandı

Trendyol 1. Lig'de 28. hafta maçında Şanlıurfaspor ile Adanaspor karşı karşıya geldi. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada kazanan 2-1'lik skorla Adanaspor oldu. Şanlıurfaspor, maçın 14. dakikasında Chukwuma Akabueze'nin golüyle maçta 1-0 öne geçti. Adanaspor, 33. dakikada Endri Çekiçi'nin penaltıdan attığı golle durumu 1-1 yaptı.

ÇEKİCİ'DEN 1 GOL, 1 ASİST

İkinci yarıya etkili başlayan turuncu beyazlılar, 50. dakikada Fatih Kurucuk'un golüyle 2-1 öne geçti. İlk golü atan Endri Çekiçi, ikinci golün asistini yaptı. Bu galibiyetin ardından Adanaspor puanını 27'ye yükseltti. Şanlıurfaspor 33 puanda kaldı. Ligde gelecek hafta Şanlıurfaspor, Iğdır FK'ya konuk olacak. Adanaspor, Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

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