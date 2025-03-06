Bolu Beyi zorlanmadı

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Boluspor, Çorum FK deplasmanına konuk oldu. Çorum Şehir Stadyumu'ndaki maçta kazanan 2-0 ile deplasman ekibi Boluspor oldu. Boluspor'a galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Jefferson ve 80. dakikada penaltıdan Oğuz Kağan Güçtekin attı. Boluspor aldığı galibiyetle puanını 41'e çıkarıp Play-off bandına bir adım daha yaklaştı. Ligin bir sonraki haftasında Boluspor, sahasında İstanbulspor'u ağırlayacak. Çorum ise Gençlerbirliği ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.