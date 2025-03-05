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Haberler TFF 1.Lig Ahlatçı Çorum FK 0-2 Geosis Boluspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Ahlatçı Çorum FK 0-2 Geosis Boluspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig’in 28. haftasında Çorum FK, kendi sahasında Boluspor’u ağırladı. Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Boluspor 2-0’lık skorla kazandı. İşte maçın detayları...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2025 Çarşamba 18:47
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Ahlatçı Çorum FK 0-2 Geosis Boluspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Çorum FK, kendi sahasında Boluspor'u ağırladı. Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Boluspor 2-0'lık skorla kazandı.

Maçın ilk yarısında her iki takım da gol fırsatları yakalasa da kalecilerin başarılı performansları ve defansların dikkatli oyunları skoru değiştirmedi. Çorum FK adına Eren Karadağ ve Thomas Verheydt'in tehlikeli ataklarına, Boluspor kalecisi Çağlar Akbaba başarılı kurtarışlarla karşılık verdi. İlk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıya etkili başlayan Boluspor, 56. dakikada Jefferson'un golüyle öne geçti. Çorum FK savunmasında yapılan pas hatasını değerlendiren Oğuz Güçtekin'in pasında Jefferson, sert ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.

80. dakikada Boluspor, kazandığı penaltı atışını Oğuz Güçtekin'in vuruşuyla gole çevirdi ve skoru 2-0 yaptı. Kalan dakikalarda Çorum FK, farkı azaltmak için baskısını artırsa da Boluspor savunmasını aşmayı başaramadı.

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