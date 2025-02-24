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Haberler TFF 1.Lig Dondu kaldı

Dondu kaldı

Erzurum, konuk ettiği Iğdır ile golsüz berabere kalarak, ikincilik yarışında kritik bir kayıp yaşadı. Soğuk hava her iki takımı da etkiledi. Dadaşlar, üçüncü sırada kaldı

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2025 Pazartesi 06:50
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Dondu kaldı

Erzurum FK, Trendyol 1.Lig'in 26'ncı haftasında dün Iğdır FK ile karşılaştı. Kazım Karabekir Stadı'ndaki mücadelede iki takım da soğuk havanın etkisiyle taraftarların içini ısıtacak bir oyun ortaya koyamadı. Orta saha mücadelesi halinde geçen zorlu maçta ilk tehlikeli atağı 14'te ev sahibi Erzurum yakaladı. Ancak Eren Tozlu, bu fırsattan yararlanamadı.

TATSIZ MAÇ OLDU

Iğdır ilk yarıda yakaladığı iki cılız pozisyonda topu ağlarla buluşturamayınca taraflar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle girdi. İkinci yarıda pozisyonlar daha da azaldı. Soğuktan ve zeminden etkilenen iki takımın randevusu başladığı gibi biterken, ikincilik yarışında bulunan ev sahibi Erzurum, ağır bir kayıp yaşadı. Dadaşlar, haftayı 44 puanla 3. sırada tamamladı.

İYI MÜCADELE ETTIK

Erzurum FK teknik direktörü Hakan Kutlu, karşılaşmanın ardından iyi mücadele ettiklerini belirterek, "Çok fazla pozisyonumuz vardı diyemem, 1-2 pozisyon yakaladık. Rakiplerin puan kaybettiği haftada kazanmak istiyorduk. Şartları göz önüne aldığımızda alınan 1 puan kötü sayılmaz" dedi.

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