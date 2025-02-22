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Çorum moral arıyor
Çorum FK, bugün evinde Adanaspor ile karşılaşacak. Çorum Şehir Stadı'ndaki karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Turgut Doman yönetecek. Kocaelispor yenilgisini unutturmak isteyen kırmızı-siyahlılar, zor günler geçiren Adanaspor'u yenerek moral depolamak istiyor. Kırmızı-siyahlı ekipte tedavisi devam eden Geraldo ve Ahmethan Köse ile kart cezalısı Ferhat Yazgan, Adanaspor maçında forma giyemeyecek.
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