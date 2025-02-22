Denizlispor'un hali işler acısı

Bir dönem ülkemizi Avrupa Kupaları'nda temsil eden Denizlispor kabus gibi günler yaşıyor. 3. Lig'e kadar düşen yeşil siyahlılar, 1 milyon 961 bin 160 TL tutan birikmiş borç nedeniyle kış ortasında doğalgazsız kalan altyapı patentli genç futbolcular soğukta kaldı.

HEDEF PLAY-OFF

Trendyol 1. Lig'de son 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak düşme potasından kurtulan Sakaryaspor, ligi play-off hattı içinde bitirmenin hesaplarını yapıyor. Ligde 14. sırada yer alan yeşil-siyahlıların, play-off hattı (7. sıra) ve düşme potasındaki (17. sıra) takımlarla arasında 3 puan bulunuyor.

ERGİN KELEŞ SİFTAH YAPTI

TFF 2. Lig'de 2022-23 sezonunda Kastamonuspor forması giyen Ergin Keleş, teknik direktör olarak takımın başına geçti. Takımın moral ve motivasyonunun iyi olduğunu söyleyen Keleş, olumsuz her şeyin bir kenara bırakılarak sahaya odaklanılması gerektiğini söyledi.

ZAFER PEŞİNDE

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele veren Artı Değer Vanspor FK, 2 Mart Pazar günü 14.00'da deplasmanda Erbaaspor ile karşılaşacak. Ligde kritik bir döneme giren kırmızısiyahlılar, Tokat ekibi karşısında üç puan arayacak.

ÖLÜ TAKLİDİNE GEREK YOK

Bursaspor'un 1 milyar 800 milyon liralık borcunun yaklaşık yarısının ödediğini, kalan 900 milyon borcun 600 milyona yakınının yönetici alacaklarından oluştuğunu açıklayan Başkan Enes Çelik, "Ölü taklidi yapmaya gerek yok. Eski yöneticiler alacaklarını silmezlerse rezil ederiz" dedi.

ORDU-ERCİYES ERTELENDİ

Türkiye 3. Lig 4. Grup'ta bulunan Erciyes 38 Futbol Kulübü'nün bu hafta oynayacağı Orduspor 1967 maçı tehir oldu. TFF'nin planlamasına göre; Orduspor 1967-Erciyes 38 FK maçı 2 Nisan Çarşamba günü Yeni Ordu Stadı'nda oynanacak. Maçın başlama saati ise 14.00 olarak belirlendi.

TUTCUOĞLU FORMDA

Trendyol 2. Lig Kırmızı Grup''ta yer alan Ankara Demirspor forması giyen forvet Güney Tutcuoğlu, bu sezon çıktığı 22 maçta 11 kez fileleri havalandırdı. Ankara Demirspor'un yarın deplasmanda Belediye Derincespor'la oynaması planlanan maç ileri bir tarihe ertelendi.