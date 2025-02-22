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Haberler TFF 1.Lig Lider zafer istiyor

Lider zafer istiyor

1. Lig'de 54 puanla zirvede bulunan Kocaelispor bugün Şanlıurfaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakayı, hakem Sarper Barış Saka yönetecek. Kocaelispor'da sakatlığı geçip bireysel çalışmalarına başlayan Batuhan Şen, cezalı olan Ahmet Oğuz ve hafta içinde arka adalesinde sakatlık oluşan Caner Osmanpaşa da kafileye dahil edilmedi. Osmanpaşa'nın yerine stoperde Tarkan Serbest'in görev yapması bekleniyor. Yeşil-siyahlılar, Urfa'yı yenerek 2. sıradaki Karagümrük'e 8, 3. sıradaki Erzurumspor'a 11 puan farkını korumak istiyor.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2025 Cumartesi 06:50
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Lider zafer istiyor

1. Lig'de 54 puanla zirvede bulunan Kocaelispor bugün Şanlıurfaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakayı, hakem Sarper Barış Saka yönetecek. Kocaelispor'da sakatlığı geçip bireysel çalışmalarına başlayan Batuhan Şen, cezalı olan Ahmet Oğuz ve hafta içinde arka adalesinde sakatlık oluşan Caner Osmanpaşa da kafileye dahil edilmedi. Osmanpaşa'nın yerine stoperde Tarkan Serbest'in görev yapması bekleniyor. Yeşil-siyahlılar, Urfa'yı yenerek 2. sıradaki Karagümrük'e 8, 3. sıradaki Erzurumspor'a 11 puan farkını korumak istiyor.

LİDERDE KEYİFLER YERİNDE

Kocaelispor, Şanlıurfaspor maçı hazırlıklarını tamamladı. İdman sonunda futbolcular neşeli bir ortamda kar topu savaşı gerçekleştirdi. Arkadaşlarının hedefinden kurtulamayan Markao zor anlar yaşadı. Kocaelispor bugünkü Şanlıurfaspor maçı için uçakla gitti. Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle herhangi bir sorun olmadı. Bu sezon 25 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 12 mağlubiyet yaşayan Şanlıurfa ekibi 29 puanla 18'inci sırada yer alırken, Kocaelispor ise 54 puanla zirvede yer alıyor. Ligin ilk yarısındaki karşılaşma 0-0 sonuçlanmıştı.

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