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Haberler TFF 1.Lig Central Hospital Ümraniyespor 2-1 Uğur Okulları İstanbulspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Central Hospital Ümraniyespor 2-1 Uğur Okulları İstanbulspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Central Hospital Ümraniyespor, sahasında Uğur Okulları İstanbulspor’u 2-1 mağlup ederek kritik bir galibiyet aldı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2025 Perşembe 22:21 Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2025 Perşembe 22:22
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Central Hospital Ümraniyespor 2-1 Uğur Okulları İstanbulspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Central Hospital Ümraniyespor, sahasında Uğur Okulları İstanbulspor'u 2-1 mağlup ederek kritik bir galibiyet aldı.

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, 27. dakikada Poyraz Yıldırım'ın golüyle öne geçti. İstanbulspor, ilk yarının son anlarında 45+1'de Kubilay Sönmez'in attığı golle skoru eşitledi ve devreye 1-1'lik beraberlikle girildi.

İkinci yarıda iki takım da galibiyet için ataklarını sıklaştırırken, Ümraniyespor 79. dakikada Cebio Soukou'nun golüyle tekrar öne geçti. Mücadelenin son anlarında, galibiyetin mimarlarından Soukou, 90+5. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla Ümraniyespor puanını 35'e yükseltirken, İstanbulspor 36 puanda kaldı.

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