Sakaryaspor Şanlıurfaspor'u tek golle geçti

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Sakaryaspor, deplasmanda Şanlıurfaspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmada Ognjen Ozegovic'in 63. dakikada attığı gol, konuk ekibe galibiyeti getirdi.

Mücadelenin 75. dakikasında Şanlıurfaspor'dan Philip Gameli, kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Eksik kalan rakibi karşısında skor üstünlüğünü koruyan Sakaryaspor, sahadan üç puanla ayrıldı.

Bu sonuçla Sakaryaspor puanını 33'e yükselterek üst sıralara tırmanma yolunda önemli bir galibiyet aldı. Şanlıurfaspor ise 28 puanda kalarak haftayı puansız kapattı.