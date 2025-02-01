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Haberler TFF 1.Lig Erzurumspor FK 1-1 Kocaelispor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Erzurumspor FK 1-1 Kocaelispor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında lider Kocaelispor, Erzurumspor FK deplasmanına konuk oldu. Karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı. İşte maçın detayları...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2025 Cumartesi 16:25
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Erzurumspor FK 1-1 Kocaelispor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Birinci Lig 22'inci haftasında Erzurumspor FK, lider Kocaelispor'u ağırladı. İlk yarıyı konuk ekip defans oyuncusu Appindangoye'nin 16'ncı dakikada kafa ile attığı golle 1-0 önde kapattı. İkinci yarıya daha baskılı ve atak başlayan ev sahibi Erzurumspor FK, 60'ıncı dakikada Mustafa Akbaş'ın golü ile beraberliği yakaladı:1-1. Maç her iki yarıda atılan gollere berabere sona erdi.

16'ıncı dakikada Pedrinho'nun sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Appindangoye kale saha çizgisinin hemen gerisinden kafa vuruşu ile meşin yuvarlağı kalenin sol köşesinden ağlarla buluşturdu: 0-1.

60'ıncı dakikada soldan yapılan kornerde 18'in içinde topla buluşan Mustafa Akbaş'ın şutu kaleci Gökhan'ın sağından ağlarla buluştu: 1-1.

Maç 1-1 sona erdi.

STAT: Erzurum Kazım Karabekir

HAKEMLER: Ömer Faruk Turtay, Kemal Mavi, Suat Güz

ERZURUMSPOR FK: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Roshi (Dk. 74 Celal Hanalp), Azubuike, Sefa Akgün, Giorbelidze (Dk. 74 Salih Sarıkaya), Teklic (Dk.53 Muhammed Furkan Özhan), Eren Tozlu, Mamba (Dk.46 Koray Kılıç)

KOCAELİSPOR: Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Yunus Emre Gedik (Dk.80 Muharrem Cinan) , Pedrinho (Dk.80 Ahmet Sağat), Yusuf Cihat Çelik (Dk. 90 Mesut Can Tunalı), Tarkan Serbest (Dk.58 Vukovic), Samet Yalçın, Oğulcan Çağlayan (Dk. 90 Onur Öztonga), Mendes

GOLLER: Dk. 16 Appindangoye (Kocaelispor) Dk 60 Mustafa Akbaş (Erzurumspor FK)

SARI KARTALAR: Giorbelidze,, Sefa Akgün, Azubuike, Roshi (Erzurumspor FK), Ahmet Sağat (Kocaelispor)

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