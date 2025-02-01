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Haberler TFF 1.Lig Siltaş Yapı Pendikspor - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Siltaş Yapı Pendikspor - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'de 22. hafta maçında Siltaş Yapı Pendikspor ile Adanaspor karşı karşıya gelecek. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Siltaş Yapı Pendikspor - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2025 Cumartesi 14:00
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Siltaş Yapı Pendikspor - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Siltaş Yapı Pendikspor - Adanaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'de 22. hafta müsabakasında Siltaş Yapı Pendikspor - Adanaspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Siltaş Yapı Pendikspor - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR - ADANASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Siltaş Yapı Pendikspor - Adanaspor maçı 1 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR - ADANASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trendyol 1. Lig'de oynanacak Siltaş Yapı Pendikspor - Adanaspor maçı beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

PENDİKSPOR - ADANASPOR MAÇI CANLI İZLE

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