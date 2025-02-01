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Haberler TFF 1.Lig Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü 7-0 Yeni Malatyaspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü 7-0 Yeni Malatyaspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırladı. Ev sahibi ekip karşılaşmadan 7-0 galip ayrıldı. İşte maçın detayları...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2025 Cumartesi 16:29
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Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü 7-0 Yeni Malatyaspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 7-0 yendi.

Stat: Aktepe

Hakemler: Melih Aldemir, Hasan Erdoğan, Rıdvan Çevik

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Orhan Nahırcı, Caulker, Arda Hilmi Şengül, Süleyman Luş (Dk. 71 Mahmut Akan), Erkam Develi (Dk. 62 Hasan Ayaroğlu), Traore, Camara (Dk. 55 Ezeh), Rroca (Dk. 55 Marcos Silva), Dembele, Diouf (Dk. 63 Görkem Bitin)

Yeni Malatyaspor: Muhammed Enes Salik (Dk. 71 Çınar Yıldızlı), Yiğit Ulaş, Alperen Arslan, Muhammed Göktürk Gök, Eray Şişman (Dk. 63 Osman Katipoğlu), Muhammet Emir Ulusoy, Ömer Çağrı Ataş (Dk.63 Kürşat Yılmaz Selamoğlu), Furkan Söyler, Kerem Altunışık, Enes Savucu (Dk. 81 Halil İbrahim Atcı), Umut Taniş

Goller: Dk. 8 ve 60 Dembele, Dk. 23 Camara, Dk. 49 ve 57 Arda Hilmi Şengül, Dk. 69 Ezeh, Dk. 90 Görkem Bitin (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)

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