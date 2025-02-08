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Haberler TFF 1.Lig Yeni Malatyaspor - Erzurumspor FK maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Yeni Malatyaspor - Erzurumspor FK maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'de heyecan 23. hafta maçları ile devam ediyor. Yeni Malatyaspor ile Erzurumspor FK karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Erzurumspor FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2025 Cumartesi 09:40 Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2025 Cumartesi 09:50
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Yeni Malatyaspor - Erzurumspor FK maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Yeni Malatyaspor - Erzurumspor FK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan sürüyor. 23. hafta maçında Yeni Malatyaspor ile Erzurumspor FK kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Erzurumspor FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

YENİ MALATYASPOR - ERZURUMSPOR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Yeni Malatyaspor - Erzurumspor FK maçı 8 Şubat Cumartesi günü saat 13.30'da oynanacak. Müsabaka TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

YENİ MALATYASPOR - ERZURUMSPOR FK MAÇI CANLI İZLE

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