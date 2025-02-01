Erzurumspor - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Erzurumspor - Kocaelispor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'de 22. hafta müsabakasında Erzurumspor ile Kocaelispor maçı karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Erzurumspor - Kocaelispor maçı maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ERZURUMSPOR - KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Erzurumspor - Kocaelispor maçı 1 Şubat Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak.

ERZURUMSPOR - KOCAELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trendyol 1. Lig'de oynanacak Erzurumspor - Kocaelispor maçı beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

ERZURUMSPOR - KOCAELİSPOR MAÇI CANLI İZLE