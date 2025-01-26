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Haberler TFF 1.Lig MKE Ankaragücü 1-2 Erzurumspor FK (MAÇ SONUCU ÖZET) | Trendyol 1. Lig

MKE Ankaragücü 1-2 Erzurumspor FK (MAÇ SONUCU ÖZET) | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında MKE Ankaragücü ve Erzurumspor FK karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 2-1 kazandı. İşte maçın detayları...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2025 Pazar 16:06
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MKE Ankaragücü 1-2 Erzurumspor FK (MAÇ SONUCU ÖZET) | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Erzurumspor FK, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 2-1 yendi.

Stat: Eryaman

Hakemler: Fatih Tokail, Oğuzhan Yazır, Okan Taşköprü

MKE Ankaragücü: Ertaç Özbir, İsmail Çokçalış (Dk. 77 Halil İbrahim Pehlivan), Diego Aleksis Özçakmak, Mahmut Tekdemir, Hayrullah Bilazer, Osman Çelik (Dk. 41 Gomes), Ali Kaan Güneren (Dk. 69 Rakoczy), Rotariu, Saponara, Varga, Dadashov (Dk. 69 Bajic)

Erzurumspor FK: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş (Dk. 82 Gökhan Akkan), Roshi (Dk. 81 Salih Sarıkaya), Azubike, Sefa Akgün, Giorbelidze, Teklic (Dk. 58 Muhammed Furkan Özhan), Mamba (Dk. 74 Koray Kılınç), Eren Tozlu

Goller: Dk. 19 Mustafa Yumlu, Dk. 71 Eren Tozlu (Erzurumspor FK), Dk. 57 Rotariu (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 40 Osman Çelik, Dk. 66 Ali Kaan Güneren (MKE Ankaragücü)

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