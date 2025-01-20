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Haberler TFF 1.Lig Gençlerbirliği - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Gençlerbirliği - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'de 20. hafta maçında Gençlerbirliği ile Kocaelispor karşı karşıya gelecek. Ligin zirvesinde yer alan deplasman takımı son 3 maçını da kazanırken, Ankara temsilcisi karşısında da 3 puan almayı hedefliyor. Hücum silahlarıyla gol ya da goller bulmak isteyen yeşil-siyahlıların 19 hafta sonunda 41 puanı bulunuyor. Eski günlerine geri dönmek isteyen Gençlerbirliği ise 27 puanla 12. sırada yer alıyor. Zorlu mücadele öncesi hazırlıklarını tamamlayan ev sahibi takım, karşılaşmayı kazanarak çıkış arıyor. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gençlerbirliği - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2025 Pazartesi 11:20 Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2025 Pazartesi 11:40
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Gençlerbirliği - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Gençlerbirliği - Kocaelispor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'in 20. hafta kapanış maçında Gençlerbirliği ile Kocaelispor karşı karşıya gelecek. Kritik karşılaşma öncesi Ankara'ya giden deplasman takımı son 3 maçını da kazanırken, 2024-2025 sezonunu şampiyon olarak tamamlamak istiyor. İsmet Taşdemir ile Süper Lig'e çıkma hayalini gerçekleştirmek isteyen yeşil-siyahlılar, 41 puanla lider konumunda yer alıyor. Marcao, Oğulcan Çağlayan ve Ryan Mendes gibi hücum silahlarıyla gol ya da goller arayacak Kocaelispor, zorlu Ankara deplasmanından 3 puan ile dönmeyi amaçlıyor. Güçlü rakibi karşısında kazanarak çıkış arayan Gençlerbirliği ise eski günlerine geri dönmek istiyor. 27 puanla 12. sırada yer alan ev sahibi takım, Kocaelispor karşısında moral arıyor. Peki, Gençlerbirliği - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Trendyol 1. Lig'in kapanış maçı hakkında merak edilen detaylar...

GENÇLERBİRLİĞİ - KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında oynanacak Gençlerbirliği - Kocaelispor maçı 20 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

GENÇLERBİRLİĞİ - KOCAELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Eryaman Stadyumu'nda oynanacak Gençlerbirliği - Kocaelispor maçı beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GENÇLERBİRLİĞİ - KOCAELİSPOR MAÇI CANLI İZLE

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