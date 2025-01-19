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Haberler TFF 1.Lig Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü 2-3 Sakaryaspor | MAÇ SONUCU - ÖZET (Trendyol 1. Lig)

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü 2-3 Sakaryaspor | MAÇ SONUCU - ÖZET (Trendyol 1. Lig)

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Sakaryaspor'a 3-2 mağlup oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2025 Pazar 16:11
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Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü 2-3 Sakaryaspor | MAÇ SONUCU - ÖZET (Trendyol 1. Lig)

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, sahasında Sakaryaspor'u ağırladı. Oğuzhan Aksu'nun düdük çaldığı maçta kazanan taraf, 3-2'lik skorla Sakaryaspor oldu oldu.

12. dakikada Totre'nin sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Saint-Louis'in ilk şutu kaleciden sekti. Tekrar topu önünde bulan Saint-Louis'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

18. dakikada Dembele'nin sol taraftan rakiplerini geçerek ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

36. dakikada Jakub Szumski'nin attığı uzun pasta Keçiören defansı, meşin yuvarlağı kontrol edemedi. Seken topu alan Mamadou ağlara gönderdi. 1-2

64. dakikada Diouf, defansa yaptığı baskı sonucu topu kazandı ve pasını Görkem'e aktardı. Görkem'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-2

88. dakikada penaltıda topun başına geçen Fernando'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-3

90+6. dakikada Keçiörengücü'nde kazanılan penaltıyı kullanan Görkem'in vuruşunda kaleci Jakub Szumski meşin yuvarlağı kurtarmayı başardı.

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