Şov sürüyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Önceki gün Endri Çekici, Nurullah Aslan, Sokol Cikalleshi ve Andrei Ivan ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan turuncu-beyazlılar, Iğdır FK'dan Yusuf Can Esendemir ile Hasan Hatipoğlu ve Almanya 5'inci Lig ekiplerinden BFC Preussen'in sağ kanat oyuncusu Orkan Çınar ile anlaşma sağladı. Kariyerinde; Altınordu, Niğde Anadolu FK ve Iğdır FK takımları bulunan sol bek Yusuf Can Esendemir, bu sezon Iğdır'da 2'si ilk 11 olmak üzere, 6 maçta oynadı.

ESENLER EROKSPOR İLE KARŞILAŞACAK

Savunma oyuncusu Hasan Hatipoğlu ise görev aldığı 18 maçta 2 gol ve 2 asist ile oynadı. BFC Preussen forması giyen Orkan Çınar da, bu sezon 7 maça çıktı ve skor katkısı yapamadı. 10 numara oyuncusu bir dönem Beşiktaş'ta da oynamıştı. Son lig maçında Boluspor'a deplasmanda 3-1 kaybeden Adanaspor, bir sonraki maçını 18 Ocak Cumartesi günü saat 16.00'da Esenler Erokspor ile deplasmanda oynayacak. Adanaspor ligde topladığı 15 puanla 19. sırada yer alıyor.