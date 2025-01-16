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Haberler TFF 1.Lig Şov sürüyor

Şov sürüyor

Önceki gün Endri Çekici, Nurullah Aslan, Sokol Cikalleshi ve Andrei Ivan ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2025 Perşembe 06:50
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Şov sürüyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Önceki gün Endri Çekici, Nurullah Aslan, Sokol Cikalleshi ve Andrei Ivan ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan turuncu-beyazlılar, Iğdır FK'dan Yusuf Can Esendemir ile Hasan Hatipoğlu ve Almanya 5'inci Lig ekiplerinden BFC Preussen'in sağ kanat oyuncusu Orkan Çınar ile anlaşma sağladı. Kariyerinde; Altınordu, Niğde Anadolu FK ve Iğdır FK takımları bulunan sol bek Yusuf Can Esendemir, bu sezon Iğdır'da 2'si ilk 11 olmak üzere, 6 maçta oynadı.

ESENLER EROKSPOR İLE KARŞILAŞACAK

Savunma oyuncusu Hasan Hatipoğlu ise görev aldığı 18 maçta 2 gol ve 2 asist ile oynadı. BFC Preussen forması giyen Orkan Çınar da, bu sezon 7 maça çıktı ve skor katkısı yapamadı. 10 numara oyuncusu bir dönem Beşiktaş'ta da oynamıştı. Son lig maçında Boluspor'a deplasmanda 3-1 kaybeden Adanaspor, bir sonraki maçını 18 Ocak Cumartesi günü saat 16.00'da Esenler Erokspor ile deplasmanda oynayacak. Adanaspor ligde topladığı 15 puanla 19. sırada yer alıyor.

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