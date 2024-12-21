Erzurumspor - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

Erzurumspor - Sakaryaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Trendyol 1. Lig'de Erzurumspor-Sakaryaspor mücadelesi olacak. Ligin 17. haftasında karşı karşıya gelecek ekipler, hafta içi Ziraat Türkiye Kupası eleme turunda da mücadele etmişti. Erzurum'a altyapı oyuncuları ile giden Sakaryaspor, karşılaşmada 2-0 kaybederek turnuvaya veda etti. Teknik Direktör Hakan Kutlu yönetiminde Süper Lig'e çıkmak isteyen Erzurumspor, hafta sonu oynanacak mücadelede de kazanan taraf olmak istiyor. TFF 1. Lig'de oynadığı son 5 maçta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet alan Dadaşlar, 28 puanla 4. sırada yer alıyor. Bir kez daha Erzurum deplasmanına konuk olacak Sakaryaspor, bu kez kazanan taraf olmayı amaçlıyor. Teknik Direktör Mesut Bakkal yönetiminde karşılaşmaya hazırlanan Tatangalar, geçtiğimiz hafta Iğdır FK karşısında aldığı 2-1'lik galibiyeti devam ettirmek istiyor. Peki, Erzurumspor - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
ERZURUMSPOR - SAKARYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
TFF 1. Lig'in 17. haftasında oynanacak Erzurumspor - Sakaryaspor maçı saat 13.30'da başlayacak. İki takım arasında oynanacak kritik mücadele beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
ERZURUMSPOR - SAKARYASPOR MAÇI CANLI İZLE