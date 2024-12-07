  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler TFF 1.Lig Yeni Malatyaspor 1-3 Kocaelispor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Yeni Malatyaspor 1-3 Kocaelispor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Kocaelispor, Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti. İşte maçın detayları... | Son dakika spor haberleri

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2024 Cumartesi 15:48
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Yeni Malatyaspor 1-3 Kocaelispor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig 15. hafta maçında Kocaelispor, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan maçı konuk ekip 3-1 kazandı.

Kocaelispor'a galibiyeti getiren golleri 13. dakika Onur Öztonga, 23 ve 74. dakikalarda Oğulcan Çağlayan kaydetti. Malatya'nın tek golü 82. dakikada Mert Altıntaş'tan geldi.

Kocaelispor'da iki gol kaydeden Oğulcan Çağlayan, bu sezonki 7. golünü kaydetti.

Bu sonucun ardından puanını 32'ye çıkaran konuk ekip liderliğini sürdürdü. Yeni Malatyaspor ise -3 puanla son sırada kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Yeni Malatyaspor, Adanaspor ile karşılaşacak. Kocaelispor ise Esenler Erokspor'la oynayacak.

Reklam - TOD
Mourinho biletini kesti! 3 talibi çıktı
DİĞER
Yeşilçam'ın efsane jönü Kartal Tibet’in oğlu da oyuncu çıktı! Meğer Üç Kuruş'un yıldız ismiymiş! İlk kez öğrenenler şoke oldu
Anahtarlar Başkan Erdoğan'dan... Gaziantep'te deprem konutları hak sahiplerine teslim edildi | CHP'ye tepki halleri içler acısı
Cimbom'dan eski yıldızına kanca!
F.Bahçe'den yılın bombası! Bu transfer Osimhen'i gölgede bırakır
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Göztepe - A. Demirspor | CANLI Göztepe - A. Demirspor | CANLI 15:49
Kocaelispor liderliğini sürdürdü! Kocaelispor liderliğini sürdürdü! 15:48
Erzurum 3 puanı tek golle aldı! Erzurum 3 puanı tek golle aldı! 15:46
BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE MAÇI ŞİFRESİZ İZLE BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE MAÇI ŞİFRESİZ İZLE 15:38
Konya'da kazanan çıkmadı! Konya'da kazanan çıkmadı! 15:34
Mourinho biletini kesti! 3 talibi çıktı Mourinho biletini kesti! 3 talibi çıktı 15:34
Daha Eski
G.Saray'ın Sivas kafilesi açıklandı! G.Saray'ın Sivas kafilesi açıklandı! 15:13
F.Bahçe evinde kazandı! F.Bahçe evinde kazandı! 15:08
VakıfBank Beşiktaş'a set vermedi! VakıfBank Beşiktaş'a set vermedi! 14:52
Cimbom Sivasspor maçına hazır! Cimbom Sivasspor maçına hazır! 14:02
BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE DERBİ ŞİFRESİZ İZLE BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE DERBİ ŞİFRESİZ İZLE 13:33
Konyaspor - Antalyaspor | CANLI Konyaspor - Antalyaspor | CANLI 13:17