Erzurumspor FK 1-0 Adanaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Erzurumspor FK evinde mücadele ettiği Adanaspor'u 1-0 mağlup etti.
Erzurumspor FK puanını 28 yaptı. Adanaspor ise 8 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
53. dakikada sol kanattan gelişen Erzurumspor atağında Sefa'nın ortasında kale önünde Eren Tozlu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin müdahalesine rağmen filelerle buluştu. 1-0
76. dakikada Adanaspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta ceza sahası içine yapılan ortada savunmadan seken topu önünde bulan Oumar Diakite'nin vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.