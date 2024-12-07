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Haberler TFF 1.Lig Erzurumspor FK 1-0 Adanaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Erzurumspor FK 1-0 Adanaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Erzurumspor FK evinde konuk ettiği Adanaspor'u 1-0 mağlup ederek 3 puanı aldı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2024 Cumartesi 15:46
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Erzurumspor FK 1-0 Adanaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Erzurumspor FK evinde mücadele ettiği Adanaspor'u 1-0 mağlup etti.

Erzurumspor FK puanını 28 yaptı. Adanaspor ise 8 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

53. dakikada sol kanattan gelişen Erzurumspor atağında Sefa'nın ortasında kale önünde Eren Tozlu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin müdahalesine rağmen filelerle buluştu. 1-0

76. dakikada Adanaspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta ceza sahası içine yapılan ortada savunmadan seken topu önünde bulan Oumar Diakite'nin vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

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