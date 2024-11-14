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Sakarya sahaya indi
1. LİG ekibi Sakaryaspor'da 2 günlük izin sona erdi ve çalışmalar başladı. Tatangalar, liglere verilen 2 haftalık milli aranın ardından deplasmanda Adanaspor'la oynayacak. Yeşil-siyahlılar, bu süreyi teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde Rüstemler Tesisleri'nde gireceği kampla değerlendirecek. Sakaryaspor 24 Kasım Pazar günü saat 16.00'da Adanaspor'un konuğu olacak.
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