Yan gelip yatmayız

Esenler Erokspor'u 3-0 yenen Ankaragücü, milli ara sonrasında Başkenti derbisinde karşılaşacağı G.Birliği'ne bilendi. Teknik direktör Kenan Koçak, "Şimdi milli maç arasını iyi değerlendirip, önümüzdeki maçlara en iyi şekilde hazırlanıp inşallah böyle galibiyetlerle güzel günleri hep beraber göreceğiz" ifadelerini kullandı.

ANKARAGÜCÜ İYİ YOLDA

Erok'u 3-0 yenmelerinin ardından yan gelip yatmayacaklarını vurgulayan Koçak, "Daha çok işimiz var. Takımımız istediğimiz seviyeye gelene kadar çok çalışmamız lazım ama takım iyi yolda, umarım sakat futbolcularımız da bir an evvel geri döner. Futbolcularımızın performanslarının maksimum seviyeye çıkması için çalışıyoruz" diye konuştu.