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Haberler TFF 1.Lig Yan gelip yatmayız

Yan gelip yatmayız

Erok’u 3 golle geçen Ankaragücü’nde teknik direktör Kenan Koçak, G.Birliği’yle başkent derbisi öncesinde milli arayı çok iyi değerlendireceklerini dile getirdi

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2024 Perşembe 06:50
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Yan gelip yatmayız

Esenler Erokspor'u 3-0 yenen Ankaragücü, milli ara sonrasında Başkenti derbisinde karşılaşacağı G.Birliği'ne bilendi. Teknik direktör Kenan Koçak, "Şimdi milli maç arasını iyi değerlendirip, önümüzdeki maçlara en iyi şekilde hazırlanıp inşallah böyle galibiyetlerle güzel günleri hep beraber göreceğiz" ifadelerini kullandı.

ANKARAGÜCÜ İYİ YOLDA

Erok'u 3-0 yenmelerinin ardından yan gelip yatmayacaklarını vurgulayan Koçak, "Daha çok işimiz var. Takımımız istediğimiz seviyeye gelene kadar çok çalışmamız lazım ama takım iyi yolda, umarım sakat futbolcularımız da bir an evvel geri döner. Futbolcularımızın performanslarının maksimum seviyeye çıkması için çalışıyoruz" diye konuştu.

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