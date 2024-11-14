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Keçiörengücü’nde Parlatan gönderildi
1. LİG ekibi Keçiörengücü, Ersan Parlatan ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Açıklamada, "Teknik direktörümüz Ersan Parlatan ve ekibi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Hocamıza ve ekibine verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi. 5 maçtır kazanamayan başkent ekibi, 14. sırada yer alıyor.
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