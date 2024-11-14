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Haberler TFF 1.Lig Keçiörengücü’nde Parlatan gönderildi

Keçiörengücü’nde Parlatan gönderildi

1. LİG ekibi Keçiörengücü, Ersan Parlatan ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Açıklamada, "Teknik direktörümüz Ersan Parlatan ve ekibi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Hocamıza ve ekibine verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi. 5 maçtır kazanamayan başkent ekibi, 14. sırada yer alıyor.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2024 Perşembe 06:50
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Keçiörengücü’nde Parlatan gönderildi
1. LİG ekibi Keçiörengücü, Ersan Parlatan ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Açıklamada, "Teknik direktörümüz Ersan Parlatan ve ekibi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Hocamıza ve ekibine verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi. 5 maçtır kazanamayan başkent ekibi, 14. sırada yer alıyor.
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