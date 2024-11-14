Trendyol 1. Lig'in formda ekibi Boluspor'u 2-0 yenerek milli araya 2. sırada giren Bandırmaspor, lider Kocaelispor'la yapacağı maça kilitlendi. Teknik direktör Mustafa Gürsel, "Milli ara dönüşünde Kocaelispor'la karşılaşacağız. Bizim için de rakibimiz için de önemli bir maç. Bandırmaspor olarak önümüze maç maç bakıyoruz. Bizim için her maç Kocaelispor maçı kadar önemli. Bandırmaspor'da beklenenin üstünde ne gerekiyorsa onun için çalışıyoruz. İstenilen hedefler er ya da geç gelecektir. Ayaklarımızı sağlam basıp çalışmalıyız. İnşallah her şey gönlümüze göre olur" diye umut dağıttı.