O kupa gelecek

1. Lig'de Marmara Derbisi'nde Sakaryaspor'u 1-0 yenerek yeniden liderlik koltuğuna oturan Kocaelispor'da keyifler yerinde. Başkan Recep Durul da Süper Lig hedefi için umut dağıttı. Durul, "Maç günü Kent Meydanı'nda binlerce kalp, Kocaelispor'un coşkusuyla atarken, her bir adım zaferin kıvılcımlarıydı. Bu kıvılcımlar, ekranları başında ve sahada olan yüreklerin coşkusuyla bir ateş topuna dönüşerek şehrimize zaferi getirdi. İşte böylesine büyük aşktır Kocaelispor'luluk" dedi.

İYİ Kİ KOCAELİSPORLU'YUZ

Başkan Recep Durul, 'O kupa buraya gelecek' sloganına vurgu yaparak, "Şampiyonluk yürüyüşünde omuz omuza, adım adım, sahada ve tribünde yerini alan büyük Kocaelispor ailesi; Gösterdiğiniz vefa, taşıdığınız cesaret ve hissettiğiniz tutku ile gönüllerde taht kurdunuz. O gün meydanda, sahada, tribünde ve kalbinde Sizinle daha güçlü, sizinle daha yenilmeziz. Her daim bu büyük sevdanın peşinde, zaferler sizinle anlam bulacaktır. Sağ olun var olun, iyi ki varsınız iyi ki Kocaelispor'luyuz" diye konuştu.

BANDIRMA'YA 30 BİN TARAFTAR

Kocaelispor taraftarı, 2. sıradaki Bandırmaspor ile Kocaeli Stadyumu'nda milli ara sonrasında 24 Kasım'daki maçta tribünleri doldurmayı hedefliyor. Özellikle sosyal medyada hareketlilik oluşturan yeşil-siyahlılar, Bandırmaspor karşılaşmasında tribünlerde 30 bin Kocaelispor taraftarı olarak takımlarını desteklemeyi hedefliyorlar.