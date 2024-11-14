  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler TFF 1.Lig O kupa gelecek

O kupa gelecek

Başkan Recep Durul, taraftarlara seslenerek “O kupa buraya gelecek şiarı ile başladığımız şampiyonluk yürüyüşünde, sizinle daha güçlü, daha yenilmeziz” dedi

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2024 Perşembe 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
O kupa gelecek

1. Lig'de Marmara Derbisi'nde Sakaryaspor'u 1-0 yenerek yeniden liderlik koltuğuna oturan Kocaelispor'da keyifler yerinde. Başkan Recep Durul da Süper Lig hedefi için umut dağıttı. Durul, "Maç günü Kent Meydanı'nda binlerce kalp, Kocaelispor'un coşkusuyla atarken, her bir adım zaferin kıvılcımlarıydı. Bu kıvılcımlar, ekranları başında ve sahada olan yüreklerin coşkusuyla bir ateş topuna dönüşerek şehrimize zaferi getirdi. İşte böylesine büyük aşktır Kocaelispor'luluk" dedi.

İYİ Kİ KOCAELİSPORLU'YUZ

Başkan Recep Durul, 'O kupa buraya gelecek' sloganına vurgu yaparak, "Şampiyonluk yürüyüşünde omuz omuza, adım adım, sahada ve tribünde yerini alan büyük Kocaelispor ailesi; Gösterdiğiniz vefa, taşıdığınız cesaret ve hissettiğiniz tutku ile gönüllerde taht kurdunuz. O gün meydanda, sahada, tribünde ve kalbinde Sizinle daha güçlü, sizinle daha yenilmeziz. Her daim bu büyük sevdanın peşinde, zaferler sizinle anlam bulacaktır. Sağ olun var olun, iyi ki varsınız iyi ki Kocaelispor'luyuz" diye konuştu.

BANDIRMA'YA 30 BİN TARAFTAR

Kocaelispor taraftarı, 2. sıradaki Bandırmaspor ile Kocaeli Stadyumu'nda milli ara sonrasında 24 Kasım'daki maçta tribünleri doldurmayı hedefliyor. Özellikle sosyal medyada hareketlilik oluşturan yeşil-siyahlılar, Bandırmaspor karşılaşmasında tribünlerde 30 bin Kocaelispor taraftarı olarak takımlarını desteklemeyi hedefliyorlar.

G.Saray'a şampiyon sağ bek!
F.Bahçe'ye Oosterwolde piyangosu!
DİĞER
Kuruluş Osman’da büyük savaş başlıyor!
CHP'li İBB'nin Paris 'party'sinin maliyeti ortaya çıktı! Sponsor yalanı çürütüldü
G.Saray'dan Brezilyalı eldivene kanca!
İrfan Can'a son teklif! İşte önerilecek rakam
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
THY, Avrupa turunda: 3-0 THY, Avrupa turunda: 3-0 01:46
Kartal evinde yıkıldı: 74-76 Kartal evinde yıkıldı: 74-76 01:40
Osimhen'de G.Saray'ın istemediği hamle geldi! Osimhen'de G.Saray'ın istemediği hamle geldi! 23:41
F.Bahçe deplasmanda kazandı F.Bahçe deplasmanda kazandı 00:54
Avrupa’da çifte zafer Avrupa’da çifte zafer 01:25
Hall’dan kötü haber Hall’dan kötü haber 01:30
Daha Eski
Eyüpspor'dan flaş Arda Turan açıklaması! Eyüpspor'dan flaş Arda Turan açıklaması! 23:41
Yıldız isimden iyi haber! Buruk'un keyfi yerine geldi Yıldız isimden iyi haber! Buruk'un keyfi yerine geldi 23:41
F.Bahçe'de o futbolcunun yeni adresi hayrete düşürdü! F.Bahçe'de o futbolcunun yeni adresi hayrete düşürdü! 23:41
F.Bahçe transferde gözünü kararttı! Mourinho Barça'nın yıldızını istiyor F.Bahçe transferde gözünü kararttı! Mourinho Barça'nın yıldızını istiyor 23:41
Okan Buruk'a İtalya'dan teklif! Okan Buruk'a İtalya'dan teklif! 23:41
Zalewski'den G.Saray itirafı! Teklifi neden reddetiğini açıkladı Zalewski'den G.Saray itirafı! Teklifi neden reddetiğini açıkladı 23:41