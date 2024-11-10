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Haberler TFF 1.Lig Manisa FK 2-0 Erzurumspor FK (MAÇ SONUCU ÖZET)

Manisa FK 2-0 Erzurumspor FK (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Manisa FK ile Erzurumspor karşı karşıya geldi. Manisa FK ev sahibi olduğu maçtan 2-0'lık skorla galip ayrılan taraf oldu. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2024 Pazar 18:19
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Manisa FK 2-0 Erzurumspor FK (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Manisa FK, Erzurumspor FK ile sahasında karşı karşıya geldi.

Manis FK mücadeleden 2-0'lık skorla galip ayrılan taraf oldu.

İŞTE MÜCADELEDEN DETAYLAR:

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Ümit Öztürk, Haydar Avcı, Mehmet Dura

Manisa FK: Muhammed Alperen Uysal, Kadir Kaan Yurdakul, Bartu Göçmen, Muhammet Ensar Akgün, Umut Erdem, Cissokho, Wriedt (Dk. 86 Diallo), Ramirez (Dk. 75 Hodzic), Oğuz Gürbulak (Dk. 86 Osuji), Fofana (Dk. 85 Kazım Can Kahya), Muhammed Enes Kiprit (Dk. 72 Efe Taylan Altunkara)

Erzurumspor FK: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Yakup Kırtay, Roshi (Dk. 64 Celal Hanalp), Crociata, Azubuike (Dk. 63 Sefa Akgün), Giorbelidze (Dk. 79 Tasev), Teklic (Dk. 64 Koray Kılınç), Eren Tozlu, Mamba (Dk. 55 Furkan Özhan)

Goller: Dk. 1 Muhammed Enes Kiprit, Dk. 56 Wriedt (Manisa FK)

Sarı kartlar: Dk. 3 Cissokho, Dk. 17 Oğuz Gürbulak, Dk. 42 Umut Erdem, Dk. 77 Hodzic, Dk. 90+2 Kadir Kaan Yurdakul (Manisa FK)

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