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Haberler TFF 1.Lig

A.Gücü galıp

Yeni hocası Kenan Koçak ile ilk maçına çıkan MKE Ankaragücü, Sakaryaspor’u Tolga (pen) ve Rotariu’nun goleriyle mağlup etti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2024 Pazar 06:50
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A.Gücü galıp

Hafta arasında Cihat Arslan'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Kenan Koçak'ı getiren Ankaragücü, sahasında konuk ettiği Sakaryaspor'u 2-1 mağlup etti. Ev sahibi 35'te Tolga Ciğerci'nin penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Sakarya bu gole 43'te Emre Demir ile yanıt verdi. A.Gücü'ne 3 puanı getiren golü 84. dakikada Dorin Rotariu attı. Başkent temsilcisi puanını 9'a yükseltti.

İÇERİDE 4'TE 3 YAPTI

Ankaragücü, bu sezon iç sahada oynadığı dördüncü maçında üçüncü galibiyetini aldı. Daha önce evinde Şanlıurfa'yı 2-0 ve İstanbul'u 2-1 yenen A.Gücü, Sakarya'yı da 2-1'le geçti. Sadece Ümraniye'ye 1-0 yenildi.

TOKAT ATANA TUTUKLAMA

Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn'e tokat atarak darp ettiği görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen yeşil-siyahlı kulübün reklam ve sponsorluk sorumlusu C.Ş. tutuklandı.

GENCLER SOV

Gençlerbirliği, Pendik'te Mete Kaan'la kazanıp tırmanışa geçti. Gençler, 3'te 3 yaparken, yenilmezlik serisini de 5 maça taşıdı

Trendyol 1. Lig 6. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği, deplasmanda Pendikspor'u 1-0 mağlup etti. Kırmızı-siyahlıların golünü 49'da Mete Kaan kaydetti. Başkent ekibi, 3'te 3 yaparken yenilmezlik serisini de 5 maça yükseltip Trendyol Süper Lig iddiasını ortaya koydu. Deplasmanda 3'te 3 yapan Pendikspor ise sahasında tam tersi bir performans sergileyip 3'te sıfır çekti.

İYİ BİR SERİ YAKALADIK

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Recep Karatepe, çok değerli bir 3 puan aldıklarını söyledi. Karatepe, "Yükselen bir ivmemiz vardı. bu ivmemizi Pendik'te de sürdürerek iyi bir seri yakaladık" diye konuştu

EVİMİZDE SORUN VAR

Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, deplasman performansını içeriye yansıtamamaktan yakındı. Özköylü, "Deplasmanda 3'te 3 yaptık ama evimizde puan

DİYARBAKIR'DA EŞİTLİK

Amedspor 65'te Gradel ile 1-0 öne geçtiği maçta 90'da Anıl'ın golüne engel olamadı, Bolu ile 1-1 berabere kaldı

Trendyol 1. Lig'de Ersun Yanal yönetiminde zirve hesapları yapan Amedspor, sahasında konuk ettiği Boluspor ile 1-1 berabere kaldı. Diyarbakır Stadı'nda oynanan mücadelenin 65. dakikasında Max Gradel'in golüyle 1-0 öne geçen yeşil-kırmızılı takım, 90'da Boluspor'un Anıl Koç ile bulduğu gole engel olamadı ve mücadele 1-1 berabere bitti. Bu sonuçla Amedspor puanını 9'a yükseltirken, konuk ekip Boluspor da 6 puana çık

2 MAÇLIK SERİ BİTTİ

Ligde peş peşe Kocaelispor ve Bandırma maçlarını kazanıp zirve yürüyüşüne çıkan Amedspor, Bolu karşısında 2 puan kaybetti ve 2 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

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