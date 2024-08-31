Keçiörengücü 1-1 Boluspor | MAÇ SONUCU - ÖZET

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Keçiörengücü, sahasında Boluspor ile 1-1 berabere kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
5. dakikada Keçiörengücü'nün kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Caulker'in kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı.
18. dakikada Rcora'nın şutunda defanstan seken topla buluşan Halil Can topu ağlara gönderdi. 1-0
24. dakikada Dembele, Oulare'nin müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı kararı verdi.
25. dakikada beyaz noktanın başına geçen Dembele'nin şutunda top yandan dışarı çıktı.
39. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Babacar'un şutu ağlara gitti. 1-1
47. dakikada Traore'nin sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Camara'ın şutunda top az farkla üstten auta çıktı.