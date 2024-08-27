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Trendyol 1. Lig'de haftanın panoraması...

Trendyol 1. Lig'de haftanın panoraması...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2024 Salı 06:50
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Trendyol 1. Lig'de haftanın panoraması...

Trendyol 1. Lig'de sahasında Çorum FK'yle golsüz berabere kalan Bandırmaspor, 31 Ağustos cumartesi günü saat 21.45'te deplasmanda Şanlıurfaspor'la karşılaşacağı mücadelenin hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Mustafa Gürsel yönetimindeki antrenmanda futbolcuların oldukça hırslı ve keyifli çalışması yüzleri güldürdü. Bordo-beyazlılar, bugün yapacağı antrenmanla Şanlıurfaspor karşılaşması hazırlıklarını sürdürecek.

"DAHA İYİ OLACAĞIZ"

1. Lig'in 3. haftasında şampiyonluk adaylarından Çorum FK'yi konuk eden ve 0-0 berabere kalan Bandırmaspor'da Teknik Direktör Mustafa Gürsel, caimaya umut dağıttı. Ligde 7 puanla Süper Lig iddiasını sürdürmeye devam eden bordo-beyazlıların haftalar lierledikçe daha iyiye gideceğini belirten teknik direktör Mustafa Gürsel, "İkinci yarı pozisyon da bulduk, kazanabilirdik, berabere kaldık. Her hafta daha iyiye giden oyun olarak da iyiye gitmeye çalışan bir takımız. Baktığımızda yeni oynayan çok oyuncumuz var. Hep oyunumuzu yukarı çekmemiz lazım, bunu yaptıkça bu da sonuca yansıyacaktır. Günden güne daha iyiye gidiyoruz, iyi neticeler almak için ne gerekiyorsa onu yapmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.

"TARİHE GEÇECEĞİZ"

LİG'DE Erzurumspor'u 1-0 yenerek 3'te 3 yapan Kocaelispor, 15 yıllık Süper Lig özlemini bu sene dindirmek istiyor. Galibiyet golünü atan Oğulcan Çağlayan, "Lige 3'te 3 ile başlamak bizim için çok iyi. Bu ligde iyi başlayan birçok takım oldu ama sonunu getirememişti. Biz sonunu da getireceğiz. Pendik maçı sonrası, 'Bu kadronun neden kurulduğunu unutmadan yoluna devam edeceğiz' demiştim. 15 yıllık özlemini sona erdireceğiz" dedi.

İNANILMAZ BİR TRİBÜN VARDI

Taraftar desteğinin müthiş olduğunun altını çizen 28 yaşındaki forvet, "Şu an her şey yolunda ve kazanıyoruz. Sezon çok uzun. Bazen tökezlediğimizde de taraftarımızın ve sizin desteğine ihtiyacımız olacak. Gençlerbirliği maçında inanılmaz bir tribün vardı, bu hafta da inanılmaz bir tribün var. Her hafta üzerine konulacağını düşünüyorum, lige çıktığımız zaman neler yaşayacağımızın ve tarihe geçeceğimizin farkındayız ve bilincindeyiz" diye iddialı konuştu.

SAĞLAM 8 NUMARA İSTİYOR

Lige fırtına gibi başlayan zirveye yerleşen Kocaelispor yabancı transferi için atağa kalktı. Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, transfer komitesinden kanattan önce 8 numara transferinin bitirilmesini istedi. Hem kanat hem 8 numara için yabancı oyuncu transferi düşünen yeşil siyahlılar yabancı kontenjanı için yer açılacak. Yeni gelecek 2 yabancı futbolcu için 2 yabancı futbolcu ile yollar ayrılacak.

MANİSA'DA MORALLER YERİNDE

İstanbul deplasmanından galibiyetle dönen Manisa FK'da büyük sevinç yaşanıyor. Teknik direktör Çağdaş Çavuş seri yakalamak istediklerini dile getirdi. Ligin ilk 2 haftasında da iyi bir görüntü verdiklerini ancak sonuca gidemediklerini anlatan Çavuş, "Bu maçta iyi görüntünün sonucunu aldık. Takımımız bunun daha fazlasını yapacak. Bir sürecin içindeyiz ve bu süreci çok güzel yönetiyoruz" diye konuştu.

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