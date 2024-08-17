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Manisa FK: 2 - Sakaryaspor: 2 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig'inde oynanan Manisa FK - Sakaryaspor maçında 3 puanı kazanabilen olmadı. Manisa FK'nin ev sahipliği yaptığı maç berabere bitti. İşte maçın ayrıntıları...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2024 Pazar 00:17
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Manisa FK: 2 - Sakaryaspor: 2 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in ikinci haftasında Manisa FK kendi evinde ağırladığı Sakaryaspor ile 2-2 berabere kaldı.

23. dakikada atağa kalkan Sakaryaspor'dan Emre Demir'in pasına hareketlenen Gradel'in sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya yükselen Murat Cem Akpınar güzel bir kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 0-1

48. dakikada gelişen Manisa FK atağında sol kanattan ceza sahası çizgisinden sert bir şut vuran Fofana meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak takımına beraberlik golünü kazandırdı. 1-1

61. dakikada Manisa FK atağında ceza sahası içinde meşin yuvarlakla buluşan Fofana topu kale ağlarıyla buluşturdu. 2-1

88. dakikada Sakaryaspor'dan Murat Cem Akpınar'ın kullandığı frikikte ceza sahası içinde Mustafa Pektemek'in kaleci Alperen tarafından düşürülmesi üzerine hakem penaltı noktasını gösterdi.

90+1. dakikada Sakaryaspor adına penaltıyı kullanan Max Gradel topu ağlarla buluşturarak takımına beraberlik golünü kazandırdı. 2-2

90+7. dakikada Sakaryaspor'da Kahraman VAR incelemesinin ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

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