Manisa FK: 2 - Sakaryaspor: 2 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in ikinci haftasında Manisa FK kendi evinde ağırladığı Sakaryaspor ile 2-2 berabere kaldı.
23. dakikada atağa kalkan Sakaryaspor'dan Emre Demir'in pasına hareketlenen Gradel'in sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya yükselen Murat Cem Akpınar güzel bir kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 0-1
48. dakikada gelişen Manisa FK atağında sol kanattan ceza sahası çizgisinden sert bir şut vuran Fofana meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak takımına beraberlik golünü kazandırdı. 1-1
61. dakikada Manisa FK atağında ceza sahası içinde meşin yuvarlakla buluşan Fofana topu kale ağlarıyla buluşturdu. 2-1
88. dakikada Sakaryaspor'dan Murat Cem Akpınar'ın kullandığı frikikte ceza sahası içinde Mustafa Pektemek'in kaleci Alperen tarafından düşürülmesi üzerine hakem penaltı noktasını gösterdi.
90+1. dakikada Sakaryaspor adına penaltıyı kullanan Max Gradel topu ağlarla buluşturarak takımına beraberlik golünü kazandırdı. 2-2
90+7. dakikada Sakaryaspor'da Kahraman VAR incelemesinin ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.