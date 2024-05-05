Süper Göztepe

Seneye Süper Lig'de mücadele edecek Eyüpspor ile Göztepe'nin mücadelesinde kazanan İzmir ekibi oldu. Maç öncesinde Göztepe'nin oyuncuları tünelden çıkan Eyüpsporlu futbolcuları alkışlarla karşıladı. Eyüpsporlu oyuncular da aynı şekilde sıraya girip Göztepeli oyuncuları alkışladı.

KIRMIZI HESABI BOZDU

İzmir temsilcisi 18'de Kubilay Kanatsızkuş'un golüyle öne geçti. Eyüpspor, 23'te Murat Uçar'ın kırmızı kartla atılmasıyla 10 kişi kalırken, devre bu skorla kapandı. 67'de Ümit Akdağ kafa vuruşu ile farkı ikiye çıkartırken, kapanışı ile 73'üncü dakikada Messaoudi yaptı ve konuk ekip sahadan 3-0 galip ayrıldı.