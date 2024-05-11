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Kocaelispor’da Mustafa Gürsel'in görevine son verildi

Trendyol 1 Lig'in son haftasında Sakaryaspor'a 2-0 mağlup olan Kocaelispor'da Teknik Direktör Mustafa Gürsel ile yollar ayrıldı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2024 Cumartesi 21:26
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Kocaelispor’da Mustafa Gürsel'in görevine son verildi

Trendyol 1. Lig'de son hafta karşılaşmasında ezeli rakibi Sakaryaspor'a 2-0 mağlup olan Kocaelispor'da teknik direktör Mustafa Gürsel ile yollar ayrıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan, kulüp başkanı Recep Durul, "Evet, yoları ayırdık. Yeni hocamız yarına kadar belli olacak" dedi. Detaylı bilgi vermek istemeyen Durul, sözleşmeyle ilgili de hafif koşullarda yükümlülük olduğunu söyledi.

Kulüpten yapılan açıklamada ise, "Yönetim kurulumuz Sakaryaspor maçı sonrası acil toplanmış olup teknik direktörümüz Mustafa Gürsel ile yollarımızı ayırma kararı alınmıştır" denildi.

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