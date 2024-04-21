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Göztepe Şampi...

Çorum FK ve Kocaelispor yenilir, Sakaryaspor da puan kaybederse sarı kırmızılılar bitime 3 hafta kala Süper Lig’e çıkmayı garantileyecek.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2024 Pazar 06:50
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Göztepe Şampi...

Trendyol 1. Lig'de Göztepe kasırgası esiyor. Dün Giresunspor'u 3-0 mağlup eden İzmir ekibi, bitime 3 maç kala 63 puanla 2'nci sırada yer alıyor. Sarı kırmızılı takım bugün ve yarın alınacak sonuçlara göre Süper Lig'e çıkmayı garantileyebilir. Kalan 3 haftada Gençlerbirliği, Eyüpspor (D) ve Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek sarı- kırmızılılar, 1 galibiyet aldığı takdirde diğer sonuçlara bakmaksızın direkt Süper Lig'e adını yazdıracak. Ancak Çorum FK'nın bugün ve Kocaelispor'un yarın yenilmesi, ayrıca Sakarya- spor'un bugün puan kaybetmesi halinde ise Göz-Göz, Süper Lig'e çıkmayı garantileyecek. 3 ve 4. sırada yer alan Çorum FK ve Kocaelispor 1 maçı eksik 52 puanda bulunuyor. Kalan 4 maçlarını kazanmaları durumunda en fazla 64 puana yükselebilecekler. Göztepe, kalan 3 maçında 2 puan alması durumunda Süper Lig biletini de resmen cebine koymuş olacak.

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