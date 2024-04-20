Giresunspor 0-3 Göztepe (MAÇ SONUCU ÖZET)

1'inci Lig'in 31'inci haftasında Giresunspor, sahasında Göztepe'ye 3-0 mağlup oldu.
18'inci dakikada Giresunspor'da sağ kanattan Ertuğrul Şenlikoğlu'nun yaptığı ortaya yükselen Şahin Dik'in kafa vuruşu üst ağlarda kaldı.
38'inci dakikada Celil Yüksel'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta içeri hareketlenen Heliton'un kafa vuruşu üst direğe çarparak dışarı çıktı.
41'inci dakikada Göztepe'de Kubilay Kanatsızkuş, sağ kanattan son çizgiye kadar topu sürerek içeri hareketlendi. Kubilay'ın yerden gönderdiği pasta, Yalçın Kayan topu ağlara gönderdi: 0-1.
49'uncu dakikada Romulo topla buluştuğu anda son çizgiye kadar inerek pasını içeri çıkardı. Yalçın Kayan'ın dokunduğu top kalecinin kolunun altından ağlara gitti: 0-2.
64'üncü dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı topu Celil Yüksel ön direğe ortaladı. Romulo'nun vuruşunu kaleci Göktan direk dibinden çıkardı.
68'inci dakikada sol kanatta topla buluşan Ümit Akdağ hızla ceza sahasına girdi. Önünü boşalttıktan sonra vuruşunu yapan Ümit, takımının 3'üncü golüne imza attı: 0-3.
83'üncü dakikada Enishan Ceylan'ın ceza sahasına yaptığı ortada topun gelişine vuran Talha Ülvan, topu auta attı.
Maçta başka gol olmadı ve karşılaşma Göztepe'nin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.