Gençlerbirliği Erzurumspor: 2-0 | MAÇ SONUCU

Gençlerbirliği ile Erzurumspor play-off hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada Ankara'da karşı karşıya geldi.
Başkent ekibi Eryaman Stadyumu'nda konuk ettiği Erzurumspor'u 2-0 mağlup etti.
Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Melih Bostan, 71. dakikada Chukwuma Akabueze kaydetti.
Gençlerbirliği bu galibiyetle puanını 47'ye yükseltirken, Erzurumspor ise 41 puanda kaldı.
Gençlerbirliği gelecek hafta Göztepe deplasmanına giderken, Erzurumspor evinde Çorum FK'yı konuk edecek.