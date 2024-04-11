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Eyüpspor'dan Luka Modric açıklaması! Transfer...

Son dakika transfer haberleri: Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Eyüpspor'un Real Madrid'in tecrübeli yıldızı Luka Modric ile ilgilendiği iddia edilmişti. İstanbul ekibinin asbaşkanı Fatih Kulaksız, tecrübeli futbolcunun transferine ilişkin bir açıklama yaptı. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2024 Perşembe 12:23
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Eyüpspor'dan Luka Modric açıklaması! Transfer...

Eyüpspor, Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında sahasında Altay'ı 4-1 mağlup ederek bitime 5 hafta kala Süper Lig'e çıkmayı garantiledi.

Teknik direktör Arda Turan yönetiminde başarılı bir grafik çizen İstanbul ekibinin, sezon sonunda Real Madrid ile sözleşmesi sona erecek Hırvat yıldız Luka Modric'i istediği iddia edildi.

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, sosyal medya hesabından Modric'in transferine ilişkin iddiaları yalanladı.

Kulaksız, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Bazı yayın organlarında Eyüpsporumuzun Luka Modric ile ilgilendiği haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Yalanlarken bile mahcup oluyor insan. :) Bize en iyilerini layık görmeniz bizi mutlu ediyor fakat gerçekçi olmak lazım, önce bir Süper Lig'de kalıcı olalım, tüm Türk futbol kamuoyu bizim duruşumuzu görsün. Sonra yavaş yavaş hedefleri büyütürüz. Emeklemeden yürümek olmaz!" ifadelerini kullandı.

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