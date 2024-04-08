Hoş geldin Eyüp

Trendyol 1. Lig'de şampiyon Eyüpspor... Bu sezon zirvenin hakimi olan eflatun- sarılılar, 29. hafta mücadelesinde Altay'ı ağırladı. Taraftarının desteğini arkasına alan Arda Turan'ın öğrencileri, rakibini adeta paramparça etti. Bruno (2), Recep Niyaz ve Regattin'in golleriyle 4-1'lik zafere uzanan Eyüpspor, puanını 67'ye çıkarttı. Normal sezonda son 5 haftasına girilen ligde 3. sıradaki Sakaryaspor ile 17 puanlık fark yakalayan Eyüpspor'un, sezonu ilk 2'de bitirmesi kesinleşti. 100 yılı aşkın bir tarihe sahip olan Eyüpspor, böylece tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele etme hakkı kazandı. Eyüpspor'un Süper Lig'i garantilemesinin ardından büyük sevinç yaşandı. Altay karşılaşmasının yapıldığı Eyüp Stadı'nda bitiş düdüğünün ardından teknik ekip, futbolcular ve taraftarlar, Süper Lig'e yükselmeyi kutladı. Mücadele sonrasında şampiyonluk kutlamalarında büyük coşku hakimdi. Ardu Turan ve öğrencileri doyasıya kutlama yaptı.

ARDA TURAN TARİH YAZDI

Teknik adamlık kariyerine Eyüpspor'da start veren Arda Turan, geçen sezon play-off yarı finalinde Bodrumspor'a kaybetmişti. Geçen yılın son haftalarında göreve gelen genç çalıştırıcı, takımını bu kez Süper Lig'e taşımasını bildi.

ÖZKAYA COŞTU

Maç sonunda büyük coşku yaşayan oyuncular, Başkan Murat Özkaya'yı omuzlara aldı. 2019'da başkanlığa gelmesinin ardından 2020-2021'de TFF 2. Lig'de şampiyon olan Özkayalı Eyüpspor, 3. sezonunda Süper Lig'e yükseldi.

OYUNCULARIMLA GURUR DUYUYORUM

Teknik direktörlük kariyerinin ilk zaferini yaşayan Arda Turan, maç sonunda büyük sevinç yaşadı. Oyuncularıyla gurur duyduğunu ifade eden Turan, "Sezon başından beri çok iyi çalıştık. Bana sabretmek kolay değildi. Her gün yeni bir şey istedim. Bu başarıyı birlikte yakaladık. Kalbim ve zihnim, mutluluk ve gurur dolu. Hayatımın sonuna kadar onlara teşekkür borçlu olacağım" dedi.

ALTAY VEDA ETTİ

Eyüpspor'a 4-1 mağlup olan Altay'ın ligden düşmesi kesinleşti. 2020-21'de Süper Lig vizesi alan siyah-beyazlılar, en üst seviyede sadece 1 sezon mücadele etmişti. Altay, 2 sezondur yer aldığı 1. Lig'den ise tekrar düştü.