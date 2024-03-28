Haberler TFF 1.Lig Göztepe'nin deplasmanda bileği bükülmüyor!

Göztepe'nin deplasmanda bileği bükülmüyor!

Trendyol 1. Lig’de son deplasman mağlubiyetini Aralık 2023’te Bodrum FK’ya karşı alan Göztepe, o günden sonra konuk olduğu 5 müsabakada yenilgi yüzü görmedi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2024 Perşembe 10:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Göztepe'nin deplasmanda bileği bükülmüyor!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, bu sezon deplasmanda gösterdiği performansla taraftarlarını etkilemeye devam ediyor. Şu ana kadar oynanan 13 deplasman maçında 29 puan toplayan ve bu alanda ligin en iyi takımı olan sarı-kırmızılılar, dış sahada oynadığı son 5 maçında da yenilgi yüzü görmedi. Ligdeki son deplasman mağlubiyetini Aralık 2023'te Bodrum FK'ya karşı alan Göztepe, o günden sonra konuk olduğu Sakaryaspor, Bandırmaspor, Adanaspor ve Şanlıurfaspor mücadelelerini kazanırken, Çorum FK ile de berabere kaldı. Böylece İzmir ekibi, deplasmanda 5 maçlık yenilmezlik serisine imza attı.

1. Lig'de 3 Nisan Çarşamba günü Kocaelispor'a konuk olacak olan Göztepe, bu karşılaşmayı kayıpsız geçip dış sahadaki kaybetmeme serisini devam ettirmek istiyor. İki takım arasında oynanan sezonun ilk maçını Kocaelispor, Gürsel Aksel'de 1-0 kazanmıştı.

DİĞER
İbo ve Güllüşah'ın Oya'sı usta oyuncu Deniz Türkali meğer ünlü şarkıcının annesiymiş...
Para kulesi skandalında yeni perde! Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ifade verecek
Pereira'dan Arda itirafı! "16 yaşındayken..."
Flaş F.Bahçe sözleri! "Hiçbir lig kabul etmeyecek"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İdmana çıkmadılar
Göztepe geri sayımda
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 28 Mart rakamları
A101'DE BAYRAM İNDİRİMİ | 28 Mart A101 indirimli aktüel ürünler kataloğu
AFAD, Kandilli son depremler listesi (28 Mart 2024)
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Böyle duyurdular! İşte Icardi'nin yeni takımı Böyle duyurdular! İşte Icardi'nin yeni takımı 10:40
Cadiz - Granada maçı ne zaman? Cadiz - Granada maçı ne zaman? 10:37
Rockets'tan üst üste 10. galibiyet Rockets'tan üst üste 10. galibiyet 10:27
Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı saat kaçta? Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı saat kaçta? 10:26
Pereira'dan Arda itirafı! "16 yaşındayken..." Pereira'dan Arda itirafı! "16 yaşındayken..." 10:21
Beşiktaş final için sahaya çıkıyor! Beşiktaş final için sahaya çıkıyor! 10:13
Daha Eski
Flaş F.Bahçe sözleri! "Hiçbir lig kabul etmeyecek" Flaş F.Bahçe sözleri! "Hiçbir lig kabul etmeyecek" 10:13
Okan Buruk'u bekleyen zorlu süreç! Sezon sonunda... Okan Buruk'u bekleyen zorlu süreç! Sezon sonunda... 10:02
Taraftar merak ediyordu! Dönüş maçı belli oldu Taraftar merak ediyordu! Dönüş maçı belli oldu 09:34
F.Bahçe Beko ALBA Berlin'i ağırlıyor F.Bahçe Beko ALBA Berlin'i ağırlıyor 09:34
F.Bahçe Beko ALBA Berlin karşısında! F.Bahçe Beko ALBA Berlin karşısında! 09:28
Becao gelişmesi! Hocasıyla görüştü ve... Becao gelişmesi! Hocasıyla görüştü ve... 09:25