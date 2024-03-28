Haberler TFF 1.Lig Altay’da istikrarın adı Salih Sarıkaya!

Altay’da istikrarın adı Salih Sarıkaya!

Altay’ın 26 yaşındaki sağ beki Salih Sarıkaya, bu sezon ligde oynanan 27 maçın 26’sında forma giyerek aldığı 2 bin 247 dakika ile takımının en istikrarlı oyuncusu oldu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2024 Perşembe 16:04
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Altay’da istikrarın adı Salih Sarıkaya!

Mali ve sportif açıdan zor günler geçiren ve oyuncularının parasını ödeyemediği için devre arasında birçok oyuncusu ile yollarını ayırmak zorunda kalan Altay, ligde şu ana kadar topladığı 15 puanla 17. sırada yer alıyor. Bu süreçte elinde kalan oyunculardan en iyi verimi almaya çalışan siyah-beyazlılarda Salih Sarıkaya devamlılığıyla ön plana çıkan isim oldu. 26 yaşındaki sağ bek, 27 müsabakanın 26'sında ilk 11'de sahaya çıkıp sadece 1 maç kaçırdı. Salih, süre bulduğu 2 bin 247 dakika ile takımının en istikrarlı oyuncusu olmayı başardı.

Öte yandan Salih Sarıkaya'yı ise aldığı 2 bin 197 dakika ile Sefa Özdemir takip ediyor.

DİĞER
Yaban Çiçekleri’nde sırlar ortaya mı çıkıyor? Ela babasının ölümündeki gerçekleri öğrenecek mi?
Başkan Erdoğan'dan AK Parti Kocaeli mitinginde önemli açıklamalar
Osayi için şok açıklama! "Transferinden vazgeçin"
G.Saray istiyordu! Menajerinden transfer sözleri
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Serkan Özbalta'dan Keçiörengücü maçı yorumu!
Göztepe'nin bileği bükülmüyor!
1 NİSAN OKULLAR TATİL Mİ? 1 Nisan'da okul var mı?
EMEKLİ MAAŞ DÜZENLEMESİ SON DAKİKA | Başkan Erdoğan duyurdu: Temmuzda yeniden...
SAATLER İLERİ ALINACAK MI 2024? | Saatler ne zaman ileri alınacak?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Serkan Özbalta'dan Keçiörengücü maçı yorumu! Serkan Özbalta'dan Keçiörengücü maçı yorumu! 16:58
İşte ZTK yarı final ve Süper Lig'in 33. hafta programı! İşte ZTK yarı final ve Süper Lig'in 33. hafta programı! 16:45
Diawara'dan oruç yasağına tepki! Kamptan ayrıldı Diawara'dan oruç yasağına tepki! Kamptan ayrıldı 16:29
Osayi için şok açıklama! "Transferinden vazgeçin" Osayi için şok açıklama! "Transferinden vazgeçin" 16:13
Altay’da istikrarın adı Salih Sarıkaya! Altay’da istikrarın adı Salih Sarıkaya! 16:03
Beşiktaş - F. Karagümrük | CANLI İZLE Beşiktaş - F. Karagümrük | CANLI İZLE 15:57
Daha Eski
Ve kararını verdi! Edin Dzeko bırakıyor mu? Ve kararını verdi! Edin Dzeko bırakıyor mu? 15:31
G.Saray istiyordu! Menajerinden transfer sözleri G.Saray istiyordu! Menajerinden transfer sözleri 15:08
Millilerin İsviçre ve Macaristan maçları aday kadrosu açıklandı Millilerin İsviçre ve Macaristan maçları aday kadrosu açıklandı 15:00
Vinicius'tan Mitroglou benzetmesine flaş yorum! Vinicius'tan Mitroglou benzetmesine flaş yorum! 14:58
A Milliler hazırlıklara başladı! A Milliler hazırlıklara başladı! 14:39
İşte Ronaldo'nun 87 milyon TL'lik yeni oyuncağı İşte Ronaldo'nun 87 milyon TL'lik yeni oyuncağı 14:37