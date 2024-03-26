Beyaz sayfa

Kocaelispor'da başkanlığa vekalet eden Recep Durul büyük bir enerjiyle çalışmalara başladıklarını ifade etti. Kritik Göztepe maçı öncesinde camiayı ve takımı mental, psikolojik ve ruhsal olarak yukarı çekmek ve uyumu en üst seviyeye çıkarmak istediklerini ifade eden Recep Durul, "Mental, psikolojik ve ruhsal olarak takımımızı üste çekmemiz lazım. Taraftarımızı yeniden bir araya getirmek ve takıma inandırmamız lazım. Bunu hep birlikte hareket ederek yapabiliriz" ifadelerini kullandı.

GÜÇLÜ BİR KADROMUZ VAR

Final gibi maçta Göztepe'yi yenerek kötü gidişatı durduracaklarına inandığını söyleyen Başkan Durul, "Elimizde güçlü bir kadro var. Kaliteli, kariyerli, tecrübeleri bu süreçleri daha önce geçirmiş oyuncularımız var. Yapmamız gereken kaybedilen özgüveni sağlamak ve uyumu en üst seviyeye çekmek. Kredimizi tükettik. Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Hala üçüncülük için ciddi şansımız var. Hem bizler hem de takımımız, teknik heyetimiz, taraftarımız yakışanı yapacağız" diye umut dağıttı.