Trendyol 1. Lig'de 30 ve 31. haftanın programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, program şöyle:
30. HAFTA
12 Nisan Cuma:
20.00 Manisa FK-Eyüpspor (Manisa 19 Mayıs)
13 Nisan Cumartesi:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Gençlerbirliği (Aktepe)
16.00 Boluspor-Ümraniyespor (Bolu Atatürk)
19.00 Altay-Ahlatcı Çorum FK (Alsancak Mustafa Denizli)
14 Nisan Pazar:
13.30 Tuzlaspor-Göztepe (Stat daha sonra açıklanacak)
16.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Teksüt Bandırmaspor (11 Nisan)
19.00 Kocaelispor-Bitexen Giresunspor (Yıldız Entegre Kocaeli)
15 Nisan Pazartesi:
20.00 Erzurumspor FK-Sakaryaspor (Erzurum Kazım Karabekir)
20.00 Adanaspor-Bodrum FK (Yeni Adana)
31. HAFTA
19 Nisan Cuma:
20.00 Altay-Manisa FK (Alsancak Mustafa Denizli)
20 Nisan Cumartesi:
13.30 Teksüt Bandırmaspor-Tuzlaspor (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Bitexen Giresunspor-Göztepe (Çotanak Spor Kompleksi)
19.00 Eyüpspor-Boluspor (Eyüp)
21 Nisan Pazar:
13.30 Bodrum FK-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor (Bodrum İlçe)
16.00 Ahlatcı Çorum FK-Adanaspor (Çorum Şehir)
16.00 Gençlerbirliği-Erzurumspor FK (Stat daha sonra açıklanacak)
19.00 Sakaryaspor-Ankara Keçiörengücü (Yeni Sakarya Atatürk)
22 Nisan Pazartesi:
20.00 Ümraniyespor-Kocaelispor (Ümraniye Belediyesi Şehir)