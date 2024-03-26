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Altay'da Mustafa Çalışkan kalesini gole kapatamıyor!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay'da altyapıdan yetişen genç kaleci Mustafa Çalışkan, bu sezon forma giydiği 4 maçta da kalesini gole kapatamadı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2024 Salı 16:49
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Altay'da Mustafa Çalışkan kalesini gole kapatamıyor!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay'da altyapıdan yetişen genç kaleci Mustafa Çalışkan, bu sezon forma giydiği 4 maçta da kalesini gole kapatamadı. Bu sezon ilk kez 28 Ocak'ta İzmir'de oynanan Kocaelispor maçında şans bulan 19 yaşındaki file bekçisi, 2-0'lık mağlubiyete engel olamadı. Deplasmanda oynanan Göztepe derbisine ilk 11'de çıkan Mustafa, 45+2'nci dakikada kalesinde gol görüp sakatlığı nedeniyle devre arasında oyundan alındı. Altay derbiyi 4-0 kaybetti.

Son 2 haftada tecrübeli kaleci Ozan'ın hasta olması nedeniyle yeniden eldivenleri devralan Mustafa Çalışkan yine hayal kırıklığı yaşadı. İzmir'de siyah-beyazlıların Gençlerbirliği'ne 4-0 mağlup olduğu karşılaşmada 90 dakika oyunda kalan Mustafa, son olarak Sakaryaspor deplasmanında 2-0'lık yenilgiyi tattı. Ligde bu sezon 4 maçta 9 gol gören genç eldiven bu periyotta takım arkadaşları gol atamadığı için sevinç yaşayamadı. 2021'de profesyonel olan Mustafa'nın sözleşmesi sezon sonu bitecek.

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