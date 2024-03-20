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Göztepe'nin savunması geçilmiyor!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, son haftalarda gösterdiği performansla adından söz ettirdi. İzmir temsilcisi son 7 maçta gol yemedi ve kaleye duvar ördü. İşte ayrıntılar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2024 Çarşamba 14:25
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Göztepe'nin savunması geçilmiyor!

Trendyol 1. Lig'de son olarak Ankara Keçiörengücü ile evinde golsüz berabere kalıp milli maç arasına 56 puanla 2'nci sırada giren Göztepe'nin defansı etkili bir pefromansa imza attı. Başta Polonyalı kaleci Mateusz Lis olmak üzere savunmadaki oyuncuların gösterdiği performansla Göztepe, son 7 maçını gol yemeden tamamladı. Son olarak deplasmanda 1-1 berabere tamamlanan Çorum FK karşılaşmasında topu ağlarında gören sarı-kırmızılılar, Altay'ı 4-0, Bandırmaspor ve Boluspor'u 2-0, Adanaspor'u 3-0, Şanlıurfaspor'u 1-0 yenip, Manisa FK ve Ankara Keçiörengücü ile golsüz berabere kaldı.

Rakiplerine hiç geçit vermeyen Göztepe, bu süreçte hanesine 17 puanı yazdırmayı başardı. En yakın rakibi Sakaryaspor'un 9 puan önünde yer alan İzmir ekibi, kalan 7 maç öncesi Süper Lig yolunda çok büyük avantajı da yakaladı. Milli ara ve yerel seçimlerin ardından 3 Nisan Çarşamba günü kritik Kocaelispor deplasmanına çıkacak Göztepe, Erzurumspor FK, Tuzlaspor (D), Giresunspor (D), Gençlerbirliği, Eyüpspor (D) ve Bodrum FK ile oynayacak. Göztepe bu maçların 5'ini kazandığı takdirde rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmaksızın direkt olarak Süper Lig'e yükselecek.

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