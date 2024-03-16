Ahlatcı Çorum FK 4-3 Manisa FK (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Gol düellosunda kazanan Çorum!

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Ahlatcı Çorum FK, sahasında Manisa FK'yi 4-3 mağlup etti.

Maçın 73. dakikasında Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada sağ taraftan ceza sahasına yapılan ortada arka direkte topla buluşan Sandro Lima'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

8. dakikada savunmanın arkasına atılan uzun topta Eduart Rroca son çizgiden ortasını yaptı. Gelen ortaya iyi yükselen Sandro Lima'nın kafa vuruşu gol oldu. 0-2

21. dakikada sağ taraftan Kerem'in yerden ortasında Thomas'ın vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci çeldi. Dönen topa vuruşunu yapan Thomas, pozisyonu gole çevirdi. 1-2

35. dakikada ceza yayı üzerinde Ferhat'ın sert şutunda kaleci Erhan meşin yuvarlağı tokatladı. Pozisyonun devamında topla buluşan Thomas, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-2

47. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Ozan, sert bir vuruşla topu filelere gönderdi. 3-2

80. dakikada savunma arkasına sarkan De Lima, ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi. Ancak VAR uyarısıyla ofsayt olduğu belirlenen gol iptal edildi.

85. dakikada sol taraftan Erkan'ın ortasına bekletmeden vuran Gökhan'ın şutunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü. Dönen topa Ahmet Sağat'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 4-2

88. dakikada sağ taraftan yapılan ortada kaleci Ali'nin hatası sonrası topla buluşan Sandro Lima'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 4-3

Stat: Çorum Şehir

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Kadir Beyaz, Haydar Avcı

Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay (Dk. 46 Ali Türkan), Kerem Kalafat, Landre, Toure, Ferhat Yazgan, Verheydt (Dk. 78 Ahmet Sağat), Nalepa (Dk. 85 Atakan Akkaynak), Hakan Barış (Dk. 71 Gökhan Karadeniz), Geraldo, Erkan Kaş, Ozan Sol (Dk. 71 Eren Aydın)

Manisa FK: Erhan Erentürk, Sertan Taşqın, Rroca (Dk. 78 Doğukan Emeksiz), Ofkir (Dk. 55 Diallo), Dokanovic, Alberk Koç (Dk. 46 Furkan Mehmet Doğan), Burak Altıparmak (Dk. 55 Oğuz Gürbulak), Bartu Göçmen, Sinan Osmanoğlu, Lima, Topalli

Goller: Dk. 4, 8 ve 88 Lima (Manisa FK), Dk. 21 ve 35 Verheydt, Dk. 47 Ozan Sol, Dk. 86 Ahmet Sağat (Ahlatcı Çorum FK)

Sarı kartlar: Dk. 39 Lima, Dk. 48 Sertan Taşqın, Dk. 61 Oğuz Gürbulak (Manisa FK), Dk. 68 Ozan Sol, Dk. Dk. 90 Ahmet Sağat (Ahlatcı Çorum FK)